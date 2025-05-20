Омская полиция оперативно задержала агрессивного мужчину из пункта выдачи заказов

Полиция оперативно отреагировала на сообщение об агрессивном мужчине в пункте выдачи заказов, расположенном на улице Нефтезаводской в Омске. Информация об инциденте появилась сегодня в социальных сетях.
Сотрудники отдела полиции № 8 УМВД России по городу Омску в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого и задержали его в СНТ «Радист». Задержанным оказался 49-летний местный житель.
Мужчина ворвался в пункт выдачи заказов с целью разрешить конфликт со своей дочерью. При этом омич был сильно пьян. На допросе горе-отец признался, что вел себя агрессивно и был вооружен.
В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств произошедшего. Далее следствием будет принято решение о дальнейших действиях в рамках законодательства.
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