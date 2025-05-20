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В Иркутске тушат пожар в ливневой канализации

Огонь разгорелся на съезде с Академического моста.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На съезде с Академического моста в Иркутске загорелись пластиковые трубы ливневой канализации. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МЧС Иркутской области, на месте работают семь пожарных и две единицы спецтехники МЧС России.

— Ликвидация пожара затруднено сложным инженерными коммуникациями и сильным задымлением, — сообщили в ведомстве.

К месту происшествия также направлены специалисты обслуживающей организации МУП «ИркутскАвтодор» для оценки повреждений и оказания необходимой помощи. В настоящее время обстоятельства пожара и возможные причины устанавливаются.