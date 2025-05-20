В Иркутске тушат пожар в ливневой канализации

На съезде с Академического моста в Иркутске загорелись пластиковые трубы ливневой канализации. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МЧС Иркутской области, на месте работают семь пожарных и две единицы спецтехники МЧС России.
— Ликвидация пожара затруднено сложным инженерными коммуникациями и сильным задымлением, — сообщили в ведомстве.
К месту происшествия также направлены специалисты обслуживающей организации МУП «ИркутскАвтодор» для оценки повреждений и оказания необходимой помощи. В настоящее время обстоятельства пожара и возможные причины устанавливаются.