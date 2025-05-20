Затор из-за ДТП собрался на выезде из Батайска

Пробка в обе стороны собралась на выезде из Батайска днем 20 мая. По словам очевидцев, движение осложнилось из-за аварии. Ситуация также подтверждается данными интернет-карт.
В эти минуты протяженность затора в одну сторону составляет больше 600 метров, а в сторону Западного шоссе, во встречном направлении, — около 1,5 км. Подробности ДТП пока неизвестны.
Напомним, сегодня утром на Западном шоссе в Ростове-на-Дону произошло столкновение Hyundai Creta и Mazda СХ-4, в этом случае пострадали два человека.
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