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Затор из-за ДТП собрался на выезде из Батайска

Очевидцы сообщили об аварии и пробке на выезде из Батайска.

Источник: Комсомольская правда

Пробка в обе стороны собралась на выезде из Батайска днем 20 мая. По словам очевидцев, движение осложнилось из-за аварии. Ситуация также подтверждается данными интернет-карт.

В эти минуты протяженность затора в одну сторону составляет больше 600 метров, а в сторону Западного шоссе, во встречном направлении, — около 1,5 км. Подробности ДТП пока неизвестны.

Напомним, сегодня утром на Западном шоссе в Ростове-на-Дону произошло столкновение Hyundai Creta и Mazda СХ-4, в этом случае пострадали два человека.

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