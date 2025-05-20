7 миллионов рублей лишилась врач из Волгограда, поверив лже-брокерам

К сожалению, история волгоградского врача — далеко не единичный случай. Мошенники-брокеры отработали свою схему до автоматизма. Они делают заманчивое предложение по телефону и предлагают быстрый заработок на инвестициях. Сначала просят перевести небольшую сумму, чтобы «проверить систему». Это приманка, за ней последуют куда более крупные запросы. В личном кабинете жертвам демонстрируют, как деньги «успешно приумножаются». И постепенно убеждают вкладывать все больше средств, зачастую советуя брать кредиты. Цель мошенников — опустошить чужой счет. Затем преступники исчезают.