7 миллионов рублей лишилась врач из Волгограда, поверив лже-брокерам

В Волгоградской области 59-летняя врач одной из клиник стала жертвой финансовых аферистов. Жительница Красноармейского района лишилась 7 миллионов рублей, пытаясь приумножить свои сбережения на Кипрской брокерской фирме. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, в течение марта-апреля женщина переводила деньги, надеясь на быструю и гарантированную прибыль, но в итоге осталась ни с чем. Попытки вывести средства оказались безуспешными, а доступ к личному кабинету был заблокирован.
К сожалению, история волгоградского врача — далеко не единичный случай. Мошенники-брокеры отработали свою схему до автоматизма. Они делают заманчивое предложение по телефону и предлагают быстрый заработок на инвестициях. Сначала просят перевести небольшую сумму, чтобы «проверить систему». Это приманка, за ней последуют куда более крупные запросы. В личном кабинете жертвам демонстрируют, как деньги «успешно приумножаются». И постепенно убеждают вкладывать все больше средств, зачастую советуя брать кредиты. Цель мошенников — опустошить чужой счет. Затем преступники исчезают.
Помните, что гарантированная высокая прибыль — это миф. Будьте бдительны и не доверяйте обещаниям легких денег. Если вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь в полицию.