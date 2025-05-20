Семьи погибших рабочих в Сочи получат 4 млн рублей компенсации

Прокуратура Адлерского района Сочи добилась взыскания компенсации морального вреда в размере 4 миллионов рублей в пользу членов семей двух работников, погибших в результате несчастного случая на производстве в феврале 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Прокурорская проверка установила, что причиной трагедии стало нарушение правил размещения автобетононасоса на строительном объекте, что привело к обрушению железобетонного перекрытия и гибели двух рабочих.
В целях защиты трудовых прав семей погибших, в том числе троих малолетних детей, прокурор обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с индивидуального предпринимателя — владельца источника повышенной опасности, и машиниста автобетононасоса.
Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, взыскав в пользу пострадавших 4 миллиона рублей. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.