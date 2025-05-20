Семьи погибших рабочих в Сочи получат 4 млн рублей компенсации

Прокуратура Адлерского района Сочи добилась взыскания компенсации морального вреда в размере 4 миллионов рублей в пользу членов семей двух работников, погибших в результате несчастного случая на производстве в феврале 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.