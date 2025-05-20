Грузовик с асфальтом врезался в легковушку и опрокинулся в Красноярске

Полицейские устанавливают обстоятельства столкновения грузовика «Скания» с «Хондой» в Зеленой Роще. 63-летний водитель большегруза на пр. Металлургов проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в японскую иномарку, в которой ехал 35-летний мужчина.