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Грузовик с асфальтом врезался в легковушку и опрокинулся в Красноярске

Жесткое ДТП произошло в Зеленой Роще.

Источник: Госавтоинспекция Красноярского края

В Красноярске грузовик столкнулся с автомобилем. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Красноярского края.

Полицейские устанавливают обстоятельства столкновения грузовика «Скания» с «Хондой» в Зеленой Роще. 63-летний водитель большегруза на пр. Металлургов проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в японскую иномарку, в которой ехал 35-летний мужчина.

От удара грузовик рухнул на бок, на дорогу вывалился груз — асфальтобетонная смесь. Судя по кадрам, столкновение было сильным, обе машины превратились в груду металлолома.

Водителя «Хонды» с травмами доставили в больницу.

Рабочие проводят зачистку дорожного полотна на месте ДТП. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось о столкновении грузового поезда с легковым автомобилем в Хакасии. Следователи проводят проверку.