Грузовик с асфальтом врезался в легковушку и опрокинулся в Красноярске

В Красноярске грузовик столкнулся с автомобилем. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Красноярского края.
Полицейские устанавливают обстоятельства столкновения грузовика «Скания» с «Хондой» в Зеленой Роще. 63-летний водитель большегруза на пр. Металлургов проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в японскую иномарку, в которой ехал 35-летний мужчина.
От удара грузовик рухнул на бок, на дорогу вывалился груз — асфальтобетонная смесь. Судя по кадрам, столкновение было сильным, обе машины превратились в груду металлолома.
Водителя «Хонды» с травмами доставили в больницу.
Рабочие проводят зачистку дорожного полотна на месте ДТП. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии.
Ранее сообщалось о столкновении грузового поезда с легковым автомобилем в Хакасии. Следователи проводят проверку.