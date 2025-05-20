Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрия Лысенко обвинили во взятке: ему грозит до 15 лет, если вина подтвердится

Юрия Лысенко, главу администрации Новочеркасска Ростовской области, обвинили в получении взятки в виде земельного участка и услуг по строительству жилого дома на сумму свыше 8 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.

По версии следствия, Лысенко способствовал включению в региональную программу развития проекта строительства школы на территории, принадлежащей предпринимателю. Объект возводился за счёт бюджета, а в обмен чиновник получил землю и строительные услуги. Уголовное дело возбуждено по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). Его подчиненному вменяют посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ). Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал Лысенко на два месяца.

Расследование продолжается. Если вина Лысенко будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.