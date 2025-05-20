Юрия Лысенко обвинили во взятке: ему грозит до 15 лет, если вина подтвердится

По версии следствия, Лысенко способствовал включению в региональную программу развития проекта строительства школы на территории, принадлежащей предпринимателю. Объект возводился за счёт бюджета, а в обмен чиновник получил землю и строительные услуги. Уголовное дело возбуждено по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). Его подчиненному вменяют посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ). Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал Лысенко на два месяца.