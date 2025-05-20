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Женщина водитель устроила во дворе Минска массовую аварию и сбила человека

Женщина-водитель BMW повредила два автомобиля и совершила наезд на пешехода в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В Минске 65-летняя водитель спровоцировала массовую аварию с наездом на пешехода. Как сообщили правоохранители, ДТП случилось в Минске, утром вторника, 20 мая 2025 года.

Женщина, которая находилась за рулем автомобиля «BMW», ехала по дворовой территории вблизи дома № 29 по улице Жуковского. По предварительным данным, в какой-то момент она проявила неосмотрительность и невнимательность.

— В результате чего совершила наезд на припаркованный автомобиль «FAW», после чего столкнулась с мусоровозом «МАЗ», выехала на тротуар и совершила наезд на 72-летнего пешехода, — сообщили в милиции.

Мужчина госпитализирован для обследования.

Ранее мы писали о том, что в милиции рассказали о схеме мошенников: они получают доступ к телефону, удаленно блокируют его, а за разблокировку требуют немалые деньги (как уберечься от аферистов в милиции тоже рассказали).