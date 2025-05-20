Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач из Волгограда потеряла 7 миллионов рублей из-за мошенников

Врач из Волгограда перевела мошенникам около 7 миллионов рублей, доверившись онлайн-платформе с обещанием высокой доходности. Полиция раскрыла схему и предупредила о необходимости проверять лицензии компаний.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

Жительница Красноармейского района Волгограда, работающая врачом в одной из местных клиник, обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. За несколько месяцев женщина перевела злоумышленникам около 7 миллионов рублей с целью увеличения своих сбережений через так называемую кипрскую брокерскую фирму.

По данным УВД по Волгоградской области, потерпевшая стала жертвой мошенничества в марте-апреле 2025 года. Женщина получила предложение о выгодном инвестировании, зарегистрировалась на онлайн-платформе и начала переводить деньги. Первоначальные суммы были небольшими, а в личном кабинете ей демонстрировали якобы рост вложений.

Убедившись в надёжности проекта, женщина продолжила инвестировать крупные средства, включая личные накопления. Однако, когда она попыталась вывести деньги, сделать это оказалось невозможно. После обращений в техподдержку её аккаунт был полностью заблокирован.

По данным правоохранительных органов, мошенники, выдающие себя за брокеров, обычно действуют по отработанной схеме. Сначала потенциальная жертва получает звонок или сообщение от якобы «консультанта», предлагающего быстрый и безопасный способ заработка.

Затем пользователю предлагается внести небольшую сумму для «пробы». После этого создаётся личный кабинет, в котором искусственно отображается рост вложений. Под различными предлогами клиенту советуют инвестировать всё больше средств, включая собственные накопления и даже кредитные деньги.

Как только поступают первые попытки вывести средства, доступ к аккаунту блокируется, а связь с «брокерами» обрывается.

Полиция напоминает: прежде чем переводить деньги, необходимо убедиться, что у компании есть действующая лицензия Центрального банка России на осуществление брокерской деятельности. Эту информацию можно найти на официальном сайте Банка России. Также рекомендуется внимательно изучить список организаций, в отношении которых выявлены признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке.