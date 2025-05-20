Врач из Волгограда потеряла 7 миллионов рублей из-за мошенников

Жительница Красноармейского района Волгограда, работающая врачом в одной из местных клиник, обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. За несколько месяцев женщина перевела злоумышленникам около 7 миллионов рублей с целью увеличения своих сбережений через так называемую кипрскую брокерскую фирму.