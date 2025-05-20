Врач из Волгограда потеряла 7 миллионов рублей из-за мошенников

Жительница Красноармейского района Волгограда, работающая врачом в одной из местных клиник, обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. За несколько месяцев женщина перевела злоумышленникам около 7 миллионов рублей с целью увеличения своих сбережений через так называемую кипрскую брокерскую фирму.
По данным УВД по Волгоградской области, потерпевшая стала жертвой мошенничества в марте-апреле 2025 года. Женщина получила предложение о выгодном инвестировании, зарегистрировалась на онлайн-платформе и начала переводить деньги. Первоначальные суммы были небольшими, а в личном кабинете ей демонстрировали якобы рост вложений.
Убедившись в надёжности проекта, женщина продолжила инвестировать крупные средства, включая личные накопления. Однако, когда она попыталась вывести деньги, сделать это оказалось невозможно. После обращений в техподдержку её аккаунт был полностью заблокирован.
По данным правоохранительных органов, мошенники, выдающие себя за брокеров, обычно действуют по отработанной схеме. Сначала потенциальная жертва получает звонок или сообщение от якобы «консультанта», предлагающего быстрый и безопасный способ заработка.
Затем пользователю предлагается внести небольшую сумму для «пробы». После этого создаётся личный кабинет, в котором искусственно отображается рост вложений. Под различными предлогами клиенту советуют инвестировать всё больше средств, включая собственные накопления и даже кредитные деньги.
Как только поступают первые попытки вывести средства, доступ к аккаунту блокируется, а связь с «брокерами» обрывается.
Полиция напоминает: прежде чем переводить деньги, необходимо убедиться, что у компании есть действующая лицензия Центрального банка России на осуществление брокерской деятельности. Эту информацию можно найти на официальном сайте Банка России. Также рекомендуется внимательно изучить список организаций, в отношении которых выявлены признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке.