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На башкирский район обрушился крупный град

Жители Башкирии показали последствия стихии.

Источник: Комсомольская правда

В Салаватском районе Башкирии после ливня прошел сильный и крупный град. Стихия там разгулялась сегодня, 20 мая, после обеда. Об этом сообщило местное издание «На земле Салавата».

Местные жители отмечают, что градины достигали размеров с перепелиное яйцо. Под ударом стихии оказались урожай садоводов, припаркованные у домой автомобили и здание бизнес-центра в Малоязе.

Отметим, что сегодня МЧС предупреждало о сильном ветре в Башкирии — порывы будут достигать 25 метров в секунду. Так, в столице Уфе на фоне стихии дерево рухнуло на частный дом, повредив линии электропередач.

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