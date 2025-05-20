На башкирский район обрушился крупный град

В Салаватском районе Башкирии после ливня прошел сильный и крупный град. Стихия там разгулялась сегодня, 20 мая, после обеда. Об этом сообщило местное издание «На земле Салавата».
Местные жители отмечают, что градины достигали размеров с перепелиное яйцо. Под ударом стихии оказались урожай садоводов, припаркованные у домой автомобили и здание бизнес-центра в Малоязе.
Отметим, что сегодня МЧС предупреждало о сильном ветре в Башкирии — порывы будут достигать 25 метров в секунду. Так, в столице Уфе на фоне стихии дерево рухнуло на частный дом, повредив линии электропередач.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.