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Житель Лидского района сжег заживо своего знакомого

57-летний житель Гродненской области заживо сжег своего знакомого.

Источник: Комсомольская правда

57-летний житель Лидского района Гродненской области сжег заживо своего знакомого, материалы уголовного дела в настоящий момент переданы в суд.

Как установило следствие, 27 октября 2024 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения в ходе возникшей ссоры со своим знакомым нанес ему не менее трех ударов руками в область лица.

Тот упал на пол, потеряв сознание. После этого фигурант, взяв свою жертву за ноги, перетащил ее на кухню, воспользовавшись фактически беспомощным состоянием знакомого.

— В развитие преступного умысла он зажигалкой поджег тряпку и бросил ее на потерпевшего. В результате чего возник пожар и тело мужчины начало гореть, — констатировали в прокуратуре.

МЧС и скорую помощь вызвали соседи.

Увы, все усилия медиков оказались тщетными, от полученных телесных повреждений потерпевший скончался в учреждении здравоохранения.

Фигуранту предъявлено обвинение по факту убийства лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасного способом и с особой жестокостью.

Ранее мы писали о том, что в Минске женщина-водитель спровоцировала массовую аварию с участием мусоровоза, а потом наехала на пешехода (читать далее здесь).