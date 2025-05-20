Житель Лидского района сжег заживо своего знакомого

57-летний житель Лидского района Гродненской области сжег заживо своего знакомого, материалы уголовного дела в настоящий момент переданы в суд.
Как установило следствие, 27 октября 2024 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения в ходе возникшей ссоры со своим знакомым нанес ему не менее трех ударов руками в область лица.
Тот упал на пол, потеряв сознание. После этого фигурант, взяв свою жертву за ноги, перетащил ее на кухню, воспользовавшись фактически беспомощным состоянием знакомого.
— В развитие преступного умысла он зажигалкой поджег тряпку и бросил ее на потерпевшего. В результате чего возник пожар и тело мужчины начало гореть, — констатировали в прокуратуре.
МЧС и скорую помощь вызвали соседи.
Увы, все усилия медиков оказались тщетными, от полученных телесных повреждений потерпевший скончался в учреждении здравоохранения.
Фигуранту предъявлено обвинение по факту убийства лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасного способом и с особой жестокостью.
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