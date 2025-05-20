Основателя «Русагро» Мошковича заподозрили в даче крупной взятки

Вадима Мошковича и второго фигуранта дела — бывшего гендиректора «Русагро» Максима Басова — арестовали в конце марта 2025 года. Причиной для расследования стала покупка «путем обмана» холдинга «Солнечные продукты». При этом фигуранты не стали погашать кредиты холдинга. В апреле «Ъ» сообщал, что сумма ущерба по делу выросла до 48 млрд руб.