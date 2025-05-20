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Основателя «Русагро» Мошковича заподозрили в даче крупной взятки

Следствие возбудило новое уголовное дело против основателя «Русагро» Вадима Мошковича. Помимо особо крупного мошенничества и злоупотребления полномочиями, ему теперь вменяют дачу особо крупной взятки должностному лицу (ч. 5 ст. 291 УК), сообщил корреспондент «Ъ» из Мещанского районного суда Москвы. Обвинение фигуранту пока не предъявлено.

Источник: РИА "Новости"

Срок следствия продлили до 25 августа. По делу установили 16 потерпевших, допрошены 10 свидетелей. Защита возражала о возбуждении нового дела, так как им не предоставили соответствующие материалы.

Вадима Мошковича и второго фигуранта дела — бывшего гендиректора «Русагро» Максима Басова — арестовали в конце марта 2025 года. Причиной для расследования стала покупка «путем обмана» холдинга «Солнечные продукты». При этом фигуранты не стали погашать кредиты холдинга. В апреле «Ъ» сообщал, что сумма ущерба по делу выросла до 48 млрд руб.