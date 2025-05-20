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В Омске введен режим повышенной готовности из-за затопления домов

РПГ распространяется из-за затопленных улиц в Кировском округе Омска.

Источник: Комсомольская правда

В Кировском административном округе Омска введен режим повышенной готовности в связи с затоплением жилых домов на ряде улиц. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации. Режим введен с 18:00 16 мая 2025 года.

Согласно документу, повышенная готовность касается органов управления и сил постоянной готовности омского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Омской области.

Зонами потенциальной чрезвычайной ситуации обозначены дома на улицах: Граничная, Полярная, Луначарского, Новоомская, Седова, Володарского, Авиационная, 22 Декабря, Семиреченская, Мельничная, Южная, 4-я Кировская, 5-я Кировская, Центральная, 9-я Кировская, Грибоедова, 10-я Самарская, Талалихина, 16-я Самарская и переулок Луначарского.

Ответственным за проведение мероприятий по предупреждению ЧС и разработку плана защиты населения назначен глава Кировского административного округа Алексей Наседкин. Он также должен проконтролировать выполнение утвержденного плана.