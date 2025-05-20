В Молдове жизнь детей под угрозой из-за бездействия минздрава: В Бельцах собака укусила 9-летнего ребенка, прошла уже неделя, а лечить его нечем — в медучреждениях нет вакцины от бешенства

В Бельцах отказали в прививке от бешенства 9-летнему ребёнку.
Житель Бельц Николай, отец пострадавшего мальчика, сообщил, что 13 мая его сына укусила собака в центре города возле школы имени Гоголя.
— Мы сразу обратились в скорую помощь, — рассказывает Николай. — Там обработали рану перевязали и направили к врачу-рабиологу, который должен выписать курс вакцинации от бешенства. Но вместо помощи нам отказали в прививке. До 19 мая мой сын так и не получил вакцину. Причина? Вакцины нет по всему северу Молдовы! Предтавляете?!
Николай обращался в Центр семейных врачей, Поликлинику, ANSA, на горячую линию Минздрава и в Бельцкую больницу — безрезультатно.
— Вакцины нет и в частных клиниках, — продолжает Николай. — И вы не сможете ее поставить нигде, кроме как в поликлинике. Мой ребенок остался без защиты. Обращаюсь в министерство здравоохранения и в СМИ — почему в Бельцах невозможно получить жизненно важную прививку от бешенства? Почему родители вынуждены самостоятельно искать пути спасения своих детей? Кто понесет ответственность, если завтра произойдет трагедия?