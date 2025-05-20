В Молдове жизнь детей под угрозой из-за бездействия минздрава: В Бельцах собака укусила 9-летнего ребенка, прошла уже неделя, а лечить его нечем — в медучреждениях нет вакцины от бешенства

— Вакцины нет и в частных клиниках, — продолжает Николай. — И вы не сможете ее поставить нигде, кроме как в поликлинике. Мой ребенок остался без защиты. Обращаюсь в министерство здравоохранения и в СМИ — почему в Бельцах невозможно получить жизненно важную прививку от бешенства? Почему родители вынуждены самостоятельно искать пути спасения своих детей? Кто понесет ответственность, если завтра произойдет трагедия?