Умерла актриса из «Папиных дочек» и «Склифософского» Наталья Пикула

19 мая стало известно о смерти эстонской актрисы кино и театра Татьяны Басовой (Ярви). Она умерла 30 апреля в возрасте 64 лет. Среди проектов, в которых она была задействована, — мелодрама «Выше радуги» режиссера Георгия Юнгвальда-Хилькевича. Басова сыграла Светлану Михайловну, учительницу истории / Сирену Ахелоевну. Помимо этого, Басова снялась в драме «Две пары и одиночество» Тыниса Каска. Ее также можно увидеть в проектах «Ночная исповедь».