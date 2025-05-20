Умерла актриса из «Папиных дочек» и «Склифософского» Наталья Пикула

Наталья Пикула родилась в 1974 году. В 1996 году окончила Московский институт современного искусства (мастерская И. М. Тарханова).
За свою актерскую карьеру она снялась более чем в 130 проектах, но наибольшую славу ей принесли роли в сериалах «Папины дочки», «Склифософский», «След» и «Час Волкова». Помимо этого, Пикула сыграла в сериалах «Восьмидесятые», «Измены», «Другие» и «Фурцева. Легенда о Екатерине».
Прощание с актрисой состоится 23 мая в Городской клинической больнице № 50 имени С. И. Спасокукоцкого. Наталья Пикула будет похоронена на Домодедовском кладбище.
19 мая стало известно о смерти эстонской актрисы кино и театра Татьяны Басовой (Ярви). Она умерла 30 апреля в возрасте 64 лет. Среди проектов, в которых она была задействована, — мелодрама «Выше радуги» режиссера Георгия Юнгвальда-Хилькевича. Басова сыграла Светлану Михайловну, учительницу истории / Сирену Ахелоевну. Помимо этого, Басова снялась в драме «Две пары и одиночество» Тыниса Каска. Ее также можно увидеть в проектах «Ночная исповедь».