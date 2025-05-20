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На Смеловском лимане в Ростовской области спасли пожилого рыбака

Пожилому жителю Ростовской области во время рыбалки потребовалась помощь спасателей.

Источник: Комсомольская правда

В Багаевском районе Ростовской области спасли рыбака, которого на лодке стремительно унес сильный ветер. Подробности этого инцидента рассказали в пресс-службе ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ».

Оказалось, что пожилой мужчина попал в беду 17 мая, во время рыбалки на Смеловском лимане в районе хутора Тузлук. Рыбак успел позвонить жене, но на середине их беседы связь оборвалась. Женщина сразу же позвонила в по номеру «112» и попросила о помощи.

В итоге на выручку пришли спасатели Багаевского подразделения областной службы спасения на воде. Мужчину нашли вблизи камышей, выбраться из которых было довольно трудно. Пострадавшего доставили на берег. Медицинская помощь не потребовалась.

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