На Смеловском лимане в Ростовской области спасли пожилого рыбака

Оказалось, что пожилой мужчина попал в беду 17 мая, во время рыбалки на Смеловском лимане в районе хутора Тузлук. Рыбак успел позвонить жене, но на середине их беседы связь оборвалась. Женщина сразу же позвонила в по номеру «112» и попросила о помощи.