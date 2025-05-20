Бывших силовиков из Калининградской области будут судить за избиения граждан

Их обвиняют в превышении должностных полномочий (часть 4 статьи 286 УК РФ), сообщили в региональном СУ СКР.
По версии следствия, обвиняемые принимали участие в расследовании уголовного дела о незаконном хранении табачных изделий с целью сбыта. В совершении этого преступления они подозревали семь местных жителей, однако не имели достаточных доказательств об их причастности к нему.
Утром 28 марта в квартирах этих граждан были проведены обыски. Чтобы получить признательные показания, правоохранители избили двух мужчин и применили к ним электрошокер. Кроме того, всех потерпевших доставили в ОМВД России по Московскому району Калининграда, где также подвергли избиению. Потерпевшие зафиксировали телесные повреждения и обратились с заявлениями в полицию.
Следствием собрана доказательная база, в полном объеме изобличающая всех фигурантов в содеянном. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Уголовное дело в отношении еще трех фигурантов выделено в отдельное производство.