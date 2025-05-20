Бывших силовиков из Калининградской области будут судить за избиения граждан

Утром 28 марта в квартирах этих граждан были проведены обыски. Чтобы получить признательные показания, правоохранители избили двух мужчин и применили к ним электрошокер. Кроме того, всех потерпевших доставили в ОМВД России по Московскому району Калининграда, где также подвергли избиению. Потерпевшие зафиксировали телесные повреждения и обратились с заявлениями в полицию.