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Бывших силовиков из Калининградской области будут судить за избиения граждан

В Калининградской области перед судом предстанут начальник оперативно-розыскного отдела областной таможни, бывший оперуполномоченный Федеральной службы Войск национальной гвардии РФ по Калининградской области, бывший командир одного из боевых отделений СОБРа регионального управления Росгвардии и сотрудник областного УЭБ и ПК УМВД России.

Источник: Российская газета

Их обвиняют в превышении должностных полномочий (часть 4 статьи 286 УК РФ), сообщили в региональном СУ СКР.

По версии следствия, обвиняемые принимали участие в расследовании уголовного дела о незаконном хранении табачных изделий с целью сбыта. В совершении этого преступления они подозревали семь местных жителей, однако не имели достаточных доказательств об их причастности к нему.

Утром 28 марта в квартирах этих граждан были проведены обыски. Чтобы получить признательные показания, правоохранители избили двух мужчин и применили к ним электрошокер. Кроме того, всех потерпевших доставили в ОМВД России по Московскому району Калининграда, где также подвергли избиению. Потерпевшие зафиксировали телесные повреждения и обратились с заявлениями в полицию.

Следствием собрана доказательная база, в полном объеме изобличающая всех фигурантов в содеянном. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Уголовное дело в отношении еще трех фигурантов выделено в отдельное производство.