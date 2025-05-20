Главе администрации Новочеркасска предъявили обвинение во взятке

Главе администрации Новочеркасска Юрию Лысенко предъявили обвинение в получении особо крупной взятки. Об этом 20 мая со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает агентство РИА Новости.
— Сегодня предъявлено обвинение по статье о получении взятки в особо крупном размере, — прокомментировал собеседник агентства.
Напомним, Юрия Лысенко задержали в мае 2025 года. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил задержанного под стражу задержанного до 13 июля 2025 года включительно.
По данным следствия, в 2024 году глава администрации при участии своего подчиненного получил от застройщика земельный участок. Также в качестве взятки были оказаны услуги по строительству жилого дома. Общая стоимость подкупа оценили более чем в 8 млн рублей.
Предварительно, застройщик пытался договориться о получении бюджетных денег на возведение школы в пределах жилищного строительства, а также надеялся, что его проект включат в программу комплексного развития территорий.
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