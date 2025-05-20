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Сирийские боевики атаковали российскую базу — военные дали отпор

Террористы открыли огонь по российским военным в окрестностях авиабазы Хмеймим. Об этом сообщает издание Life.ru. Минимум троих боевиков удалось ликвидировать.

Дмитрий Акатьев
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Утром 20 мая недалеко от базы Хмеймим в городе Латакия террористы-смертники попытались прорваться через посты вооруженных сил Российской Федерации, передаёт Life.ru. В ходе начавшейся перестрелки трёх боевиков ликвидировали, ещё один, предварительно, отступил. Однако получилось ли ему сбежать — пока что неизвестно.

Удалось установить личности нападавших — все оказались граждане Узбекистана, не признающие новое сирийское правительство.

Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник начались ожесточенные бои между курдами и ВС Сирии.

Также недавно ЕС сообщил о намерении отменить экономические санкции против Сирии.