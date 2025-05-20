Сирийские боевики атаковали российскую базу — военные дали отпор

Утром 20 мая недалеко от базы Хмеймим в городе Латакия террористы-смертники попытались прорваться через посты вооруженных сил Российской Федерации, передаёт Life.ru. В ходе начавшейся перестрелки трёх боевиков ликвидировали, ещё один, предварительно, отступил. Однако получилось ли ему сбежать — пока что неизвестно.