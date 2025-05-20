В Петербурге из-под стражи освободили блогера Алексея Поднебесного

Напомним, нижегородского блогера задержали в конце августа после публикации неоднозначных видео с юной особой, которой на то время было 15 лет. Провокационные ролики в один миг долетели до главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Поднебесный настаивал, что не знал о возрасте школьницы, которая показывала ему Петербург. Но в СК подтвердили, что петербурженке 15 лет. Согласно материалам дела, 2 августа в торговом центре на Невском проспекте Поднебесный якобы совершал в отношении школьницы развратные действия, а на следующий день в квартире в центре города предположительно вступил с ней в интимную связь. В результате 21 августа блогера заключили под стражу.