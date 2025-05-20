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В Петербурге из-под стражи освободили блогера Алексея Поднебесного

Куйбышевский районный суд города Санкт-Петербурга изменил меру пресечения нижегородскому блогеру Алексею Поднебесному, заменив содержание под стражей на запрет определенных действий. Об этом 20 мая сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Блогера освободили из-под стражи непосредственно в зале суда.

Источник: РИА "Новости"

«Было заявлено ходатайство, его обсудили, и суд пришел к такому решению», — добавили в пресс-службе судов.

Поднебесному вменяется 4 эпизода двух статей УК РФ: о половом сношении и развратных действиях без применения насилия с лицом, не достигшим возраста 16 лет.

Алексею Поднебесному запрещено вступать в контакты с участниками уголовного дела, пользоваться сетью Интернет, присутствовать на массовых мероприятиях, а также общаться с представителями средств массовой информации по вопросам, связанным с обстоятельствами уголовного дела.

Напомним, нижегородского блогера задержали в конце августа после публикации неоднозначных видео с юной особой, которой на то время было 15 лет. Провокационные ролики в один миг долетели до главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Поднебесный настаивал, что не знал о возрасте школьницы, которая показывала ему Петербург. Но в СК подтвердили, что петербурженке 15 лет. Согласно материалам дела, 2 августа в торговом центре на Невском проспекте Поднебесный якобы совершал в отношении школьницы развратные действия, а на следующий день в квартире в центре города предположительно вступил с ней в интимную связь. В результате 21 августа блогера заключили под стражу.

В суд прибыла и бывшая жена Поднебесного Валерия, которая рассказала «Фонтанке» о домашнем насилии со стороны экс-супруга.

Блогера называют самопровозглашенным лидером «инцелов», то есть «невольно воздерживающихся». В своем одиночестве они винят слишком разборчивых женщин. Подробнее об этом можно прочитать в колонке Венеры Галеевой.