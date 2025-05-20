На пожаре в новосибирском автосервисе сгорели восемь автомобилей

Вечером 20 мая в Дзержинском районе Новосибирска произошло возгорание в двухэтажном частном доме на улице Селезнева, где на первом этаже располагался автосервис. В результате инцидента полностью сгорели 4 автомобиля, находившиеся внутри помещения, и еще 4 получили серьезные повреждения от огня снаружи.
МЧС привлекло к тушению 36 человек и 11 единиц спецтехники. Ситуацию осложняло наличие в сервисе легковоспламеняющихся жидкостей. Сотрудникам удалось не только ликвидировать открытое горение в течение 30 минут, но и предотвратить распространение пожара на соседние жилые строения.
После этого пожарные тщательно проверили все помещения здания. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.