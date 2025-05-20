На пожаре в новосибирском автосервисе сгорели восемь автомобилей

МЧС привлекло к тушению 36 человек и 11 единиц спецтехники. Ситуацию осложняло наличие в сервисе легковоспламеняющихся жидкостей. Сотрудникам удалось не только ликвидировать открытое горение в течение 30 минут, но и предотвратить распространение пожара на соседние жилые строения.