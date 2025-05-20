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Убедили вложиться в нефть и ценные активы: А Молдове задержали мошенников. выманивших у своей жертвы более 800 тысяч леев

Подозреваемым грозит от 7 до 10 лет лишения свободы [видео]

Источник: Комсомольская правда

Полиция Сынжерейского района задержала пятерых человек, которые убедили 65-летнюю местную жительницу инвестировать в нефть и ценные активы. Представившись экспертами, они убедили её установить приложение удалённого доступа AnyDesk и фиктивное инвестиционное приложение, сообщает пресс-служба ГИП.

Женщина перевела мошенникам 812 780 леев, а при попытке выманить ещё 230 000 леев обратилась в полицию. Подозреваемые были задержаны с поличным при получении второй суммы.

Им грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.