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В Удмуртии задержаны шестеро подозреваемых в мошенничестве с ПВЗ на сумму свыше 5 млн рублей

В Удмуртской Республике сотрудники полиции задержали группу молодых людей, обвиняемых в серии краж смартфонов через пункты выдачи заказов. Подозреваемые вскрывали упаковки, заменяли телефоны на шоколад или пластилин и оформляли возврат средств. Общий ущерб составил более 5 млн рублей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сотрудники полиции Ижевска совместно с оперативниками Управления уголовного розыска МВД по Удмуртской Республике задержали шестерых местных жителей в возрасте от 20 до 28 лет. Молодые люди подозреваются в серии преступлений, связанных с хищением дорогостоящих мобильных телефонов через маркетплейсы.

По данным следствия, злоумышленники использовали чужие аккаунты для заказа флагманских моделей смартфонов. Получая посылки в пунктах выдачи, они вскрывали упаковки, извлекали телефоны, а вместо них подкладывали плитки шоколада или куски пластилина. Затем коробки аккуратно упаковывали заново и передавали сообщникам, работавшим в этих же ПВЗ, чтобы оформить возврат средств.

Полицейскими установлена причастность подозреваемых к хищению 25 мобильных телефонов. Общий ущерб, нанесённый продавцам, составил более 5 миллионов рублей. По данным фактам заведены уголовные дела по статьям ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража» и ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».