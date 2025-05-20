В Удмуртии задержаны шестеро подозреваемых в мошенничестве с ПВЗ на сумму свыше 5 млн рублей

По данным следствия, злоумышленники использовали чужие аккаунты для заказа флагманских моделей смартфонов. Получая посылки в пунктах выдачи, они вскрывали упаковки, извлекали телефоны, а вместо них подкладывали плитки шоколада или куски пластилина. Затем коробки аккуратно упаковывали заново и передавали сообщникам, работавшим в этих же ПВЗ, чтобы оформить возврат средств.