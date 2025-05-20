Мошенники предлагают белорусским школьникам фейковые ответы на выпускные экзамены и ЦТ (централизованное тестирование), передает УВД Брестского облисполкома.
Управление по противодействию киберпреступности УВД обращает внимание на более чем десяток сайтов и вдвое большее количество закрытых телеграм-каналов, где якобы размещены «слитые» ответы экзаменов, предстоящих белорусским выпускникам. Однако это всего лишь ловушка мошенников, которые могут украсть у рассчитывающих на высокие баллы школьников деньги и личные данные.
«Мошенники используют различные методы для кражи информации, включая вирусы, которые могут получить полный доступ к устройству пользователя», — говорят в УВД и советуют готовиться к экзаменам по-честному.
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