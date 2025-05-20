Мошенники предлагают белорусским школьникам фейковые ответы на выпускные экзамены и ЦТ

Управление по противодействию киберпреступности УВД обращает внимание на более чем десяток сайтов и вдвое большее количество закрытых телеграм-каналов, где якобы размещены «слитые» ответы экзаменов, предстоящих белорусским выпускникам. Однако это всего лишь ловушка мошенников, которые могут украсть у рассчитывающих на высокие баллы школьников деньги и личные данные.