Хотят посадить на 19 лет: что известно о деле экс-замглавы Генштаба РФ Арсланова

— Против него целый ряд факторов — огромная сумма ущерба по делу, вымогательство взятки, должность и звание Арсланова и так далее. Суд над ним может стать «показательной поркой». На 19 лет его вряд ли посадят. Я думаю, суд назначит ему около 15 лет лишения свободы. А после того как ему вынесут приговор по еще одному делу (о махинациях при поставках радиооборудования — прим. «ВМ»), срок лишения свободы увеличится еще на один или два года, — считает эксперт.