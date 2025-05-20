Хотят посадить на 19 лет: что известно о деле экс-замглавы Генштаба РФ Арсланова

Бывшего замглавы Генштаба ВС РФ Халила Арсланова хотят посадить в тюрьму на 19 лет за мошенничество и вымогательство взятки. Он связан с громким делом компании «Воентелеком» о хищении 1,6 миллиарда рублей из госбюджета. Вместе с Арслановым судят еще нескольких высокопоставленных чиновников из ВС РФ. История этих разбирательств — в материале «Вечерней Москвы».
Арсланова могут посадить на 19 лет и лишить званий.
В понедельник, 19 мая, во время судебных разбирательств прокурор попросил приговорить к 19 годам лишения свободы бывшего заместителя главы Генштаба Вооруженных сил России (ВС РФ), генерал-полковника Халила Арсланова.
— В ходе прений сторон прокурор попросил признать виновным Арсланова в особо крупом мошенничестве и взятке в особо крупном размере и назначить ему наказание в виде 19 лет лишения свободы, — сообщили в правоохранительных органах.
Также прокурор попросил назначить Арсланову штраф на 120,5 миллиона рублей. Кроме того, чиновника могут лишить звания генерал-майора и госнаград — орденов «За военные заслуги» и Жукова, а также медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Также гособвинитель запросил сроки еще для двух фигурантов дела о мошенничестве. Экс-начальника управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ Павла Кутахова хотят приговорить к восьми годам лишения свободы и штрафу на 800 тысяч рублей. А бывший врио начальника военной приемки Минобороны России Игорь Яковлев может получить семь лет колонии. Всех обвиняемых хотят лишить званий и наград.
По данным «Коммерсанта», адвокаты Арсланова, Кутахова и Яковлева настаивают на их невиновности и считают, что прокурор запросил для подсудимых «запредельные» сроки.
Дело о хищениях «Воентелекома».
Одно из уголовных дел, фигурантом которого стал Халил Арсланов, было возбуждено еще в августе 2013 года. Тогда правоохранительные органы выявили хищения со стороны компании «Воентелеком», которая на протяжении многих лет оказывала российской армии услуги по модернизации военной связи и поставляла цифровое телекоммуникационное оборудование.
На протяжении нескольких лет в деле прибавлялись новые эпизоды, а сумма предполагаемого ущерба росла. Тем не менее установить личности всех виновников долгое время не удавалось. Лишь в октябре 2019 года Арсланову предъявили обвинения. Вместе с ним под следствием оказались Павел Кутахов, Игорь Яковлев, экс-глава первого управления Главного управления связи Минобороны РФ Александр Оглоблин, бывший гендиректор «Воентелекома» Александр Давыдов и его советник Дмитрий Семилетов.
Следователи считают, что в период с 2013 по 2017 год компания «Воентелеком» по госконтрактам поставляла российской армии не надежную российскую спецтехнику, а низкокачественное китайское оборудование, меняя на нем этикетки. При этом дешевые аналоги приобретались по стоимости оригинала.
Всего сообщники сэкономили на оборудовании порядка 1,6 миллиарда рублей. По версии следствия, эти деньги они распределили между собой.
В чем еще обвиняют Арсланова.
В 2019 году Арсланов и Кутахов попали под еще одно уголовное дело — на этот раз их обвинили в махинациях при поставках в войска радиостанций шестого поколения «Азарт». Российская армия закупала это оборудование с 2014 года у НПО «Ангстрем» и Ярославского радиозавода.
Следователи считают, что чиновники намеренно закупали слишком много оборудования — на военных складах оставались тысячи ненужных радиостанций. При этом стоимость оборудования завышалась почти в 1,5 раза для того, чтобы Арсланов и Кутахов могли забрать себе часть выделяемых на эти контракты денег. Таким образом обвиняемые могли «заработать» 6,7 миллиарда рублей. Это уголовное дело рассматривают отдельно в закрытом режиме.
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А в сентябре 2020 года Халилу Арсланову предъявили новые обвинения, на этот раз во взяточничестве. Было установлено, что на посту замглавы Генштаба ВС РФ чиновник вымогал 12 миллионов рублей у бывшего директора Ярославского радиозавода Сергея Якушева. Взамен Арсланов якобы обещал пролоббировать интересы предприятия при организации поставок радиооборудования.
«Коммерсантъ» отмечает, что взяточничество вскрылось благодаря бывшему подчиненному Арсланова — Александру Оглоблину. Он якобы сдал своего начальника во время одного из допросов.
Как судили Арсланова.
Разбирательства по делу Халила Арсланова сопровождались скандалами. По данным «Коммерсанта», уже во время допроса в октябре 2019 года Арсланову стало плохо, поэтому его увезли в больницу с признаками гипертонического кризиса. Обвинение ему предъявляли не в суде, а в больнице.
В феврале 2020 года один из следователей по делу заявил, что генерал оказывал давление на гендиректора «Воентелекома» Александра Давыдова, чтобы тот во время допроса дал ложные показания в пользу чиновника.
Спустя еще неделю сын Халила Арсланова Арслан заявил, что неизвестные вымогают у него 150 миллионов рублей за жизнь и свободу отца. В мессенджере Telegram ему пришло несколько сообщений с угрозами.
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— Мне начали писать неизвестные с требованием выплатить 150 миллионов рублей, которых у меня и моей семьи никогда не было. В случае, если я этого не сделаю, моего отца ждет участь «не дожить» до суда или «сгнить в лагерях», — рассказывал Арслан Арсланов.
После этого сын генерала лично обратился к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, директору ФСБ Александру Бортникову и генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой разобраться в ситуации.
Суд над Арслановым станет «показательной поркой».
Как рассказал «Вечерней Москве» основатель адвокатской коллегии «Лунев и партнеры» Алексей Лунев, обычно за взяточничество и мошенничество суд суммарно назначает около девяти лет лишения свободы. Однако случай с генералом Арслановым, по словам юриста, совершенно иной, так как в каждом из этих преступлений он играет одну из главных ролей.
— Против него целый ряд факторов — огромная сумма ущерба по делу, вымогательство взятки, должность и звание Арсланова и так далее. Суд над ним может стать «показательной поркой». На 19 лет его вряд ли посадят. Я думаю, суд назначит ему около 15 лет лишения свободы. А после того как ему вынесут приговор по еще одному делу (о махинациях при поставках радиооборудования — прим. «ВМ»), срок лишения свободы увеличится еще на один или два года, — считает эксперт.
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Он предположил, что суд также согласится лишить Арсланова званий и государственных наград, как этого хочет прокурор.
— Своим преступлением Арсланов, можно сказать, дискредитировал звание генерала и подвел свое начальство. Поэтому его, скорее всего, также показательно лишат генеральских погон. Кроме того, у него могут конфисковать имущество, чтобы погасить штраф, который ему назначат, — рассуждает Лунев.
Что касается Кутахова и Яковлева, которых судят лишь за хищения, адвокат назвал «вполне справедливыми» запрашиваемые для них сроки.
— Семь и восемь лет колонии — вполне справедливые сроки для такого преступления с учетом ролей фигурантов. Скорее всего, суд такое наказание и назначит, — заключил собеседник «Вечерней Москвы».
Чем был известен Арсланов до ареста.
Халилу Арсланову 61 год. Он окончил Ульяновское высшее военное командное училище связи, Военную академию связи имени Буденного и Военную академию Генштаба ВС РФ.
Во время военной службы Арсланов занимал разные должности. Он был начальником связи нескольких танковых дивизий, руководил штабом территориальной бригады связи, был замначальника штаба Приволжско-Уральского военного округа по связи и так далее.
В 2009 году Арсланова назначили замначальника Генштаба Сухопутных войск по связи, а в 2013 году — начальником Главного управления связи ВС РФ и замглавы Генштаба ВС РФ. В 2014 году он получил звание генерал-лейтенанта, а в 2017 году — генерал-полковника. Также Арсланов был награжден орденами «За военные заслуги» и Жукова, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также 12 ведомственными медалями.
Арсланов женат, у него есть сын и дочь. О личной жизни чиновник предпочитает не распространяться.
В последний раз Арсланов декларировал свои доходы в 2018 году. Тогда он официально заработал 3,4 миллиона рублей, а его супруга — 423 тысячи рублей. В собственности у Арслановых был земельный участок на 15 «соток», две квартиры размерами 64 и 118 квадратных метров, а также автомобиль Lexus RX350.
Что стало с остальными фигурантами.
Некоторые фигуранты уголовных дел о махинациях и коррупции уже получили сроки. Так, бывший гендиректор «Воентелекома» Александр Давыдов тоже заключил досудебное соглашение со следствием и дал полезные показания против соучастников. В 2022 году его приговорили к четырем годам и двум месяцам лишения свободы. Его подчиненный Дмитрий Семилетов получил четыре года колонии.
В июле 2023 года Давыдов вышел на свободу условно-досрочно. Интересно, что соответствующее прошение удовлетворили еще в марте того же года, но после судебное постановление отменили, а спустя некоторое время снова утвердили.
Генерал-майор Александр Оглоблин в начале расследования признал вину, заключил соглашение с силовиками и дал показания против Арсланова и еще нескольких фигурантов.
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В феврале 2022 года Оглоблина приговорили к четырем годам и 11 месяцам лишения свободы. В августе 2024 года он вышел условно-досрочно, а в октябре 2024 года его снова задержали. На этот раз генерал-майора обвинили в получении взятки на 10 миллионов рублей от руководства Пермского телефонного завода «Телта». К настоящему моменту Оглоблин находится в СИЗО.
Оглоблин и на этот раз заключил сделку со следствием и сдал своего соучастника — начальника Главного управления связи Вооруженных сил (ВС) России, замначальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. А в апреле 2024 года Шамарина приговорили к семи годам исправительной колонии строгого режима.