Сбитый машиной лосенок пока слишком слаб для перевозки в «Лосиный остров» — парк

Подчеркивается, что на Лосиной биостанции все готово для нового обитателя. «Мы готовы в любой момент принять животное. Ожидаем новостей, как прошла вторая операция по восстановлению и укреплению костей поврежденных конечностей. Она покажет, сколько времени может потребоваться на дальнейшее лечение и когда животное можно готовить к переезду», — добавили в «Лосином острове».