Сбитый машиной лосенок пока слишком слаб для перевозки в «Лосиный остров» — парк

«Наши специалисты вернулись из клиники. С лечащими ветеринарами осмотрели животное, обсудили план лечения. Судя по его ослабленному состоянию, о новой транспортировке говорить преждевременно, животное должно окрепнуть», — говорится в публикации.
Подчеркивается, что на Лосиной биостанции все готово для нового обитателя. «Мы готовы в любой момент принять животное. Ожидаем новостей, как прошла вторая операция по восстановлению и укреплению костей поврежденных конечностей. Она покажет, сколько времени может потребоваться на дальнейшее лечение и когда животное можно готовить к переезду», — добавили в «Лосином острове».
Как сообщало ранее Агентство городских новостей «Москва», 18 мая в муниципальном округе Истра водитель автомобиля Subaru сбил лосенка, целые сутки животному с переломанными ногами не оказывали помощь. Вечером 19 мая лосенка доставили в ветклинику в Дмитрове для проведения операции.