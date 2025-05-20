Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сбитый машиной лосенок пока слишком слаб для перевозки в «Лосиный остров» — парк

Лосенок, который пострадал в результате ДТП в Подмосковье, пока в ослабленном состоянии, говорить о его перевозке на реабилитацию рано. Об этом сообщается в Telegram-канале национального парка «Лосиный остров».

Источник: AP 2024

«Наши специалисты вернулись из клиники. С лечащими ветеринарами осмотрели животное, обсудили план лечения. Судя по его ослабленному состоянию, о новой транспортировке говорить преждевременно, животное должно окрепнуть», — говорится в публикации.

Подчеркивается, что на Лосиной биостанции все готово для нового обитателя. «Мы готовы в любой момент принять животное. Ожидаем новостей, как прошла вторая операция по восстановлению и укреплению костей поврежденных конечностей. Она покажет, сколько времени может потребоваться на дальнейшее лечение и когда животное можно готовить к переезду», — добавили в «Лосином острове».

Как сообщало ранее Агентство городских новостей «Москва», 18 мая в муниципальном округе Истра водитель автомобиля Subaru сбил лосенка, целые сутки животному с переломанными ногами не оказывали помощь. Вечером 19 мая лосенка доставили в ветклинику в Дмитрове для проведения операции.