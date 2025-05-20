Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС сообщило о двух ЧП в Башкирии из-за сильного ветра

В Башкирии порывы ветра снесли крыши с двух домов.

Сейчас в Ричмонде: +19° 2 м/с 52% 758 мм рт. ст. +21°
Источник: МЧС РБ

В Башкирии из-за сильных порывов ветра произошло два ЧП. Об этом сообщили в региональном МЧС.

По данным экстренного ведомства, в селе Приютово Белебеевского района ветер сорвал часть крыши с многоквартирного жилого дома на Бульваре Мира.

В то же время в селе Тулубаево Бижбулякского района порывы повредили часть кровли двухэтажного нежилого дома на улице Шакшинской.

Ранее «КП-Уфа» писала, что сильный ветер также повалил дерево на жилой дом в Уфе.

Напомним, сегодня МЧС предупреждало о сильном ветре в Башкирии — порывы будут достигать 25 метров в секунду.