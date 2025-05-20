МЧС сообщило о двух ЧП в Башкирии из-за сильного ветра

В Башкирии из-за сильных порывов ветра произошло два ЧП. Об этом сообщили в региональном МЧС.
По данным экстренного ведомства, в селе Приютово Белебеевского района ветер сорвал часть крыши с многоквартирного жилого дома на Бульваре Мира.
В то же время в селе Тулубаево Бижбулякского района порывы повредили часть кровли двухэтажного нежилого дома на улице Шакшинской.
Ранее «КП-Уфа» писала, что сильный ветер также повалил дерево на жилой дом в Уфе.
Напомним, сегодня МЧС предупреждало о сильном ветре в Башкирии — порывы будут достигать 25 метров в секунду.