Легковушка и маршрутное такси столкнулись в Гродно: травмирована пассажирка

20 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно столкнулись легковушка и маршрутное такси. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел сегодня днем на ул. Советских Пограничников. Предварительно установлено, что водитель легковушки Volkswagen ехал по ул. Советских Пограничников со стороны ул. Поповича и выполнял разворот. Он не предоставил преимущество маршрутному такси, которое двигалось в прямом направлении. Семь человек из маршрутки были доставлены в больницу для обследования. В ДТП была механически повреждена еще одна легковушка.
В ГАИ уточнили, что пассажиры, которые были доставлены в медучреждение, отпущены домой. С незначительными телесными повреждениями госпитализирована женщина 1949 года рождения. -0-