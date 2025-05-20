Легковушка и маршрутное такси столкнулись в Гродно: травмирована пассажирка

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел сегодня днем на ул. Советских Пограничников. Предварительно установлено, что водитель легковушки Volkswagen ехал по ул. Советских Пограничников со стороны ул. Поповича и выполнял разворот. Он не предоставил преимущество маршрутному такси, которое двигалось в прямом направлении. Семь человек из маршрутки были доставлены в больницу для обследования. В ДТП была механически повреждена еще одна легковушка.