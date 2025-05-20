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Из-за наводнений на юге Франции погибли 3 человека, ещё двое пропали без вести

В департаменте Вар на юге Франции после сильных дождей произошли наводнения, унесшие жизни трёх человек. Ещё двое считаются пропавшими без вести. Метеорологи зафиксировали рекордные объёмы осадков — до 186 мм за несколько часов. Река Моль вышла из берегов, затопив дороги и дома. Спасатели эвакуировали более 50 человек.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: unsplash.com

На юге Франции, в департаменте Вар, в результате сильных дождей и наводнений погибли как минимум три человека. Ещё двое остаются пропавшими без вести. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

Стихийное бедствие началось утром 20 мая. Мощные грозы и обильные осадки стали причиной масштабных подтоплений в коммунах Ле-Лаванду и Видобан, где резкий подъём уровня воды затопил дома, дороги и инфраструктуру.

По данным метеорологов, только за утро в Видобане выпало 186 мм осадков — это более чем в три раза превышает месячную норму для этого региона. В других населённых пунктах объём дождей составил от 80 до 100 мм.

Спасательные службы эвакуировали около 50 человек, в том числе жителей наиболее пострадавшей коммуны Кавальер. Там были затоплены дороги и парковки, частично разрушены мосты. Главной причиной наводнения стала река Моль, вышедшая из берегов.

Повышенный уровень погодной опасности сохраняется в более чем 30 департаментах на юге и юго-востоке Франции.