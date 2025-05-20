Из-за наводнений на юге Франции погибли 3 человека, ещё двое пропали без вести

На юге Франции, в департаменте Вар, в результате сильных дождей и наводнений погибли как минимум три человека. Ещё двое остаются пропавшими без вести. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.
Стихийное бедствие началось утром 20 мая. Мощные грозы и обильные осадки стали причиной масштабных подтоплений в коммунах Ле-Лаванду и Видобан, где резкий подъём уровня воды затопил дома, дороги и инфраструктуру.
По данным метеорологов, только за утро в Видобане выпало 186 мм осадков — это более чем в три раза превышает месячную норму для этого региона. В других населённых пунктах объём дождей составил от 80 до 100 мм.
Спасательные службы эвакуировали около 50 человек, в том числе жителей наиболее пострадавшей коммуны Кавальер. Там были затоплены дороги и парковки, частично разрушены мосты. Главной причиной наводнения стала река Моль, вышедшая из берегов.
Повышенный уровень погодной опасности сохраняется в более чем 30 департаментах на юге и юго-востоке Франции.