Лжеучительница обманула ответственного 16-летнего подростка из Башкирии

Сразу после этого мальчику позвонили лжесотрудники Госуслуг. На том конце провода аферисты утверждали, что в аккаунте подростка проводятся подозрительные операции, и угрожали списанием крупной суммы денег. Ситуацию разрешила мать школьника, которая знала, что представители портала никогда не звонят пользователям. Она заблокировала телефон сына, однако мошенники успели изменить учетные данные на портале.