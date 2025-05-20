Лжеучительница обманула ответственного 16-летнего подростка из Башкирии

В полицию Нефтекамска мама 16-летнего юноши. Она рассказала, что ее сын стал жертвой мошенников, которые заполучили личные данные от Госуслуг.
Как сообщили в МВД по Башкирии, подростку позвонила неизвестная женщина и представилась завучем его школы. Мошенница под предлогом необходимости «перезагрузки электронного журнала» потребовала продиктовать ей коды подтверждения, пришедшие на телефон подростка. Доверчивый юноша, будучи старостой класса и услышав знакомую должность, выполнил просьбу.
Сразу после этого мальчику позвонили лжесотрудники Госуслуг. На том конце провода аферисты утверждали, что в аккаунте подростка проводятся подозрительные операции, и угрожали списанием крупной суммы денег. Ситуацию разрешила мать школьника, которая знала, что представители портала никогда не звонят пользователям. Она заблокировала телефон сына, однако мошенники успели изменить учетные данные на портале.
По факту мошенничества начато разбирательство.
В МВД по Башкирии напоминают:
— Никогда не сообщать коды подтверждения посторонним лицам;
— Установить запрет на оформление кредитов онлайн;
— Разъяснять детям правила цифровой безопасности.
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