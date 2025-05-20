СК: против экс-замглавы Мытищ вновь завели уголовное дело

Установлено, что сертификат был выдан без предварительной оценки достоверности сведений о доходах признанной малоимущей семьи, члены которой, по данным следователей, имели гаджеты, стоящие более 100 тыс. рублей. Также не была проверена информация о якобы проживающих в имеющемся у семьи жилье 13 человек.