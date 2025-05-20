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СК: против экс-замглавы Мытищ вновь завели уголовное дело

По информации ведомства, ранее постановление о возбуждении дела несколько раз отменялось надзорным ведомством.

Источник: Аргументы и факты

Следственный комитет РФ сообщил о повторном возбуждении уголовного дела о халатности в отношении экс-замглавы администрации Мытищ.

По информации ведомства, дело на бывшего чиновника завели по факту нарушений при выдаче сертификата на получение жилищной субсидии в размере более 24 млн рублей уроженке одной из стран Центральной Азии.

Установлено, что сертификат был выдан без предварительной оценки достоверности сведений о доходах признанной малоимущей семьи, члены которой, по данным следователей, имели гаджеты, стоящие более 100 тыс. рублей. Также не была проверена информация о якобы проживающих в имеющемся у семьи жилье 13 человек.

Сообщается, что получательница сертификата стала фигуранткой дела о покушении на мошенничество.

В публикации отмечается, что возбужденное следователями дело о халатности при предоставлении жилищной субсидии отменялось надзорным ведомством три раза, а дело о попытке мошенничества — пять раз.

Ранее стало известно о продлении срока ареста экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского и его жены Янины, ставших фигурантами дел о растрате и получении взятки.