СК: против экс-замглавы Мытищ вновь завели уголовное дело

Следственный комитет РФ сообщил о повторном возбуждении уголовного дела о халатности в отношении экс-замглавы администрации Мытищ.
По информации ведомства, дело на бывшего чиновника завели по факту нарушений при выдаче сертификата на получение жилищной субсидии в размере более 24 млн рублей уроженке одной из стран Центральной Азии.
Установлено, что сертификат был выдан без предварительной оценки достоверности сведений о доходах признанной малоимущей семьи, члены которой, по данным следователей, имели гаджеты, стоящие более 100 тыс. рублей. Также не была проверена информация о якобы проживающих в имеющемся у семьи жилье 13 человек.
Сообщается, что получательница сертификата стала фигуранткой дела о покушении на мошенничество.
В публикации отмечается, что возбужденное следователями дело о халатности при предоставлении жилищной субсидии отменялось надзорным ведомством три раза, а дело о попытке мошенничества — пять раз.
Ранее стало известно о продлении срока ареста экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского и его жены Янины, ставших фигурантами дел о растрате и получении взятки.