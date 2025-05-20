Медведев процитировал Мюллера из «17 мгновений весны», говоря о доверии к Трампу

«Верить нельзя никому. Мне можно», — сказал Медведев, отвечая на вышеупомянутый вопрос. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что первая часть высказывания полностью соответствует текущей ситуации. При этом политик указал на необходимость налаживания добрых отношений и диалога с США. По его словам, на данный момент диалог между странами есть, но он должен прежде всего опираться на гарантии и международные документы.