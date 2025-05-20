Медведев процитировал Мюллера из «17 мгновений весны», говоря о доверии к Трампу

Медведев заявил, что никому, в том числе США, нельзя полностью доверять.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя вопрос о доверии к президенту США Дональду Трампу, процитировал известную реплику персонажа Генриха Мюллера из фильма «Семнадцать мгновений весны». Он заявил, что «верить никому нельзя».
«Верить нельзя никому. Мне можно», — сказал Медведев, отвечая на вышеупомянутый вопрос. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что первая часть высказывания полностью соответствует текущей ситуации. При этом политик указал на необходимость налаживания добрых отношений и диалога с США. По его словам, на данный момент диалог между странами есть, но он должен прежде всего опираться на гарантии и международные документы.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПро «гаагское убожество», салфетку Макрона и капитуляцию Украины: главное из речи Медведева в Петербурге.
Ранее Медведев на марафоне «Знание. Первые» заявил, что Россия в постсоветские годы слишком доверяла США и Западной Европе, включая Британию, Францию, Германию и Италию. Он отметил, что страна поддавалась лицемерным уловкам исторических противников, не осознавая, что их подписи и слова часто не имеют значения, передает RT.