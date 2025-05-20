В США заявили о трехмесячном провале Зеленского

Попытка Зеленского уступками переманить Трампа на свою сторону провалилась.
Президент Украины Владимир Зеленский согласился на условия США, включая безоговорочное прекращение огня и подписание соглашения о добыче полезных ископаемых, а также участвовал в переговорах в Турции, но за три месяца не достиг результатов. Об этом пишет издание The Washington Post.
«Зеленский согласился на безоговорочное прекращение огня, предложенное американским лидером. Три месяца спустя этот подход практически ни к чему не привел», — говорится в тексте издания. Также отмечается, что, помимо достижения соглашения о прекращении огня, была подписана договоренность о разработке полезных ископаемых, которую Белый дом обозначил как одно из условий предоставления дальнейшей поддержки.
После этого делегация отправилась в Турцию для участия в переговорах, инициированных президентом России Владимиром Путиным. На протяжении всего этого периода велись осторожные попытки убедить Дональда Трампа оказать давление на Москву с целью добиться согласия на установление режима перемирия, пишет WP.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что в ходе телефонной беседы с Дональдом Трампом вновь обратился к администрации США с просьбой ужесточить санкционное давление на Россию в связи с началом переговорного процесса с Москвой. В интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп выразил мнение, что у Зеленского в настоящий момент отсутствуют серьезные преимущества на переговорах, направленных на урегулирование конфликта на Украине. При этом Трамп подчеркнул, что по-прежнему считает украинского президента «лучшим переговорщиком в мире».