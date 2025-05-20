В США заявили о трехмесячном провале Зеленского

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в ходе телефонной беседы с Дональдом Трампом вновь обратился к администрации США с просьбой ужесточить санкционное давление на Россию в связи с началом переговорного процесса с Москвой. В интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп выразил мнение, что у Зеленского в настоящий момент отсутствуют серьезные преимущества на переговорах, направленных на урегулирование конфликта на Украине. При этом Трамп подчеркнул, что по-прежнему считает украинского президента «лучшим переговорщиком в мире».