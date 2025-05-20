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В США заявили о трехмесячном провале Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский согласился на условия США, включая безоговорочное прекращение огня и подписание соглашения о добыче полезных ископаемых, а также участвовал в переговорах в Турции, но за три месяца не достиг результатов. Об этом пишет издание The Washington Post.

Попытка Зеленского уступками переманить Трампа на свою сторону провалилась.

Президент Украины Владимир Зеленский согласился на условия США, включая безоговорочное прекращение огня и подписание соглашения о добыче полезных ископаемых, а также участвовал в переговорах в Турции, но за три месяца не достиг результатов. Об этом пишет издание The Washington Post.

«Зеленский согласился на безоговорочное прекращение огня, предложенное американским лидером. Три месяца спустя этот подход практически ни к чему не привел», — говорится в тексте издания. Также отмечается, что, помимо достижения соглашения о прекращении огня, была подписана договоренность о разработке полезных ископаемых, которую Белый дом обозначил как одно из условий предоставления дальнейшей поддержки.

После этого делегация отправилась в Турцию для участия в переговорах, инициированных президентом России Владимиром Путиным. На протяжении всего этого периода велись осторожные попытки убедить Дональда Трампа оказать давление на Москву с целью добиться согласия на установление режима перемирия, пишет WP.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в ходе телефонной беседы с Дональдом Трампом вновь обратился к администрации США с просьбой ужесточить санкционное давление на Россию в связи с началом переговорного процесса с Москвой. В интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп выразил мнение, что у Зеленского в настоящий момент отсутствуют серьезные преимущества на переговорах, направленных на урегулирование конфликта на Украине. При этом Трамп подчеркнул, что по-прежнему считает украинского президента «лучшим переговорщиком в мире».