28-летний мужчина, год назад убивший свою сожительницу с особой жестокостью, приговорен к 18 годам и шести месяцам тюремного заключения.
В Генеральной прокуратуре уточняют, что убийство произошло 19 мая 2024 года, ночью, в квартире, которую пара снимала в столичном секторе Рышкановка. Молодой человек зарезал свою девушку из ревности. По заключению судмедэксперта, на теле женщины было более 60 ран.
Наказание подлежит отбыванию в исправительном учреждении закрытого типа. А молодой человек должен выплатить семье молодой женщины компенсацию в размере 1,8 миллиона леев.
По словам прокуроров, подсудимый вину не признал. Приговор не является окончательным и может быть обжалован.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Страшный пожар в многоэтажном доме в Дурлештах: Огонь мог возникнуть из-за проводки, которую сделали сами жильцы — версия строителя.
По мнению строителя, такой пожар может произойти в любой мансарде Кишинева [видео](далее…).
Молдова превращается в военный полигон: Все меньше инвестиций в мирную жизнь, все больше жертв в топку НАТО.
Ничего хорошего действия властей по укреплению сотрудничества с НАТО нашей стране не несут (далее…).
Как президентские выборы раскололи Румынию: Политическая война продолжится — то же самое ожидает и Молдову.
Дмитрий Чубашенко прокомментировал результат президентских выборов в Румынии (далее…).