За убийство из ревности в Кишинёве мужчина получил 18 лет тюрьмы: Молодой человек нанес своей девушке 60 ранений

В Генеральной прокуратуре уточняют, что убийство произошло 19 мая 2024 года, ночью, в квартире, которую пара снимала в столичном секторе Рышкановка. Молодой человек зарезал свою девушку из ревности. По заключению судмедэксперта, на теле женщины было более 60 ран.