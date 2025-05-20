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За убийство из ревности в Кишинёве мужчина получил 18 лет тюрьмы: Молодой человек нанес своей девушке 60 ранений

Наказание подлежит отбыванию в исправительном учреждении закрытого типа.

Источник: Комсомольская правда

28-летний мужчина, год назад убивший свою сожительницу с особой жестокостью, приговорен к 18 годам и шести месяцам тюремного заключения.

В Генеральной прокуратуре уточняют, что убийство произошло 19 мая 2024 года, ночью, в квартире, которую пара снимала в столичном секторе Рышкановка. Молодой человек зарезал свою девушку из ревности. По заключению судмедэксперта, на теле женщины было более 60 ран.

Наказание подлежит отбыванию в исправительном учреждении закрытого типа. А молодой человек должен выплатить семье молодой женщины компенсацию в размере 1,8 миллиона леев.

По словам прокуроров, подсудимый вину не признал. Приговор не является окончательным и может быть обжалован.

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