«Перебиты две задние ноги»: как в Подмосковье спасали сбитого на дороге лосенка

В воскресенье, 18 мая, в Подмосковье автомобиль сбил лосенка. Детеныш почти два дня пролежал в беспомощном состоянии, местные жители не могли отвезти его к ветеринару из-за решения властей на отстрел. Тогда волонтеры устроили протесты, к разбирательствам подключилась глава Московского зоопарка Светлана Акулова. А вечером лосенка наконец доставили к ветеринару. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этого инцидента.
Как машина сбила лосенка.
Лосенок попал под колеса легкового автомобиля около 20:00 в воскресенье, 18 мая, возле поселка Княжье Озеро Истринского городского округа Московской области. От удара животное отбросило на обочину, а виновник ДТП скрылся с места происшествия.
Местные жители рассказали, что вскоре к лосенку прибыли сотрудники ДПС. Они быстро составили протокол об аварии и уехали. Затем к месту аварии прибыл ветеринар, но и тот осмотрел пострадавшее животное, даже не прикасаясь к нему, и тоже уехал.
Спустя некоторое время на место происшествия вернулся виновник аварии. Помогать сбитому лосенку он не собирался и приехал, только чтобы забрать госномер, слетевший с машины во время аварии. По словам очевидцев, попутно мужчина выругался и возмущенно заявил, что пострадавшее животное «должно ему деньги за ремонт».
Как местные жители спасали лосенка.
К полудню 19 мая ветеринары так и не приехали за сбитым на дороге лосенком. На помощь ему пришли местные жители. Они готовы были отвезти пострадавшее животное в ветклинику за свой счет, но не могли этого сделать, так как власти уже выдали лицензию на его отстрел. Как отозвать эту лицензию, никто не знал.
— Мы звонили и в Охотнадзор, и егерям, и в прокуратуру, и в МЧС — всем, кому только можно. Мы готовы его за свои деньги отвезти в ветеринарную клинику: у лося перебиты две задние ноги. Нам не дают помочь животному, потому что дана лицензия на его отстрел, — рассказал «Вечерней Москве» один из местных жителей.
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Вечером 19 мая неравнодушные жители Истринского округа устроили протесты, выйдя на улицы с плакатами, призывающими помочь пострадавшему животному.
Тогда же на аварию с лосенком обратила внимание директор Московского зоопарка Светлана Акулова. В своем Telegram-канале она опубликовала обращение к правительству Московской области и потребовала «немедленно организовать помощь». Также глава зоосада подчеркнула, что проблема ДТП с участием лосей в Истринском районе носит систематический характер.
— Также прошу провести тщательную проверку действий (бездействия) ответственных служб при данном инциденте и рассмотреть вопрос о внесении изменений в регламенты межведомственного взаимодействия, чтобы исключить повторение подобных случаев в будущем, — подчеркнула Акулова.
Лосенка отвезли к ветеринару.
Вечером 19 мая лосенок был наконец спасен — малыша благополучно эвакуировали и отвезли в ветклинику. Животное находилось в тяжелом состоянии: температура его тела снизилась до 35 градусов.
К утру 20 мая в московской областной прокуратуре сообщили, что ветеринары оказали лосенку первую помощь, обработали раны и поставили животному капельницу с физраствором и витаминами. К утру состояние детеныша стабилизировалось. Позднее в Минсельхозе Подмосковья рассказали, что хирурги планируют провести лосенку операцию по восстановлению костей.
— Сказали, что после обеда будут проводить операцию, но пока молчат, — рассказала «Вечерней Москве» местная жительница.
Ветеринары дали лосенку имя — теперь его зовут Илюшей. В дальнейшем детеныша планируют перевести в центр реабилитации диких животных «Лосиный остров».
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Прокуратура устроила проверку после ДТП с лосенком.
Бездействие местных природоохранных организаций не осталось незамеченным. Прокуратура Московской области организовала проверку их работы.
— Прокуратура проверит работу ответственных служб в связи с неоказанием своевременной помощи животному, установит все обстоятельства произошедшего и в случае выявления нарушений требований законодательства о животном мире, в том числе ответственными должностными лицами, примет исчерпывающие меры прокурорского реагирования, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Происшествия, связанные с животными, всегда вызывают большой резонанс среди и зоозащитников, и простых граждан. Например, в начале апреля в Ленобласти десятки волонтеров искали щенка по имени Блюм, которого высадили из поезда. До этого пес самостоятельно ушел со двора и случайно забрел в вагон электрички.
А в сентябре 2024 года по Сети разлетелось видео, на котором трое подростков подвешивают собаку на веревку, а затем бьют животное топором. Инцидент вызвал бурную реакцию зоозащитников, к обсуждению подключились глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и депутат Госдумы Владимир Бурматов. Подозреваемых задержали, в их отношении возбудили уголовное дело.