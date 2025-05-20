«Перебиты две задние ноги»: как в Подмосковье спасали сбитого на дороге лосенка

— Мы звонили и в Охотнадзор, и егерям, и в прокуратуру, и в МЧС — всем, кому только можно. Мы готовы его за свои деньги отвезти в ветеринарную клинику: у лося перебиты две задние ноги. Нам не дают помочь животному, потому что дана лицензия на его отстрел, — рассказал «Вечерней Москве» один из местных жителей.