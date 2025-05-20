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Появилось фото записки, оставленной фанаткой Пичушкина на месте убийства ребенка

Убившая семилетнюю девочку в Бердянске 14-летняя школьница оставила на месте расправы записку с признанием в любви битцевскому маньяку Александру Пичушкину. Соответствующую фотографию во вторник, 20 мая, опубликовал Telegram-канал Shot.

Убившая семилетнюю девочку в Бердянске 14-летняя школьница оставила на месте расправы записку с признанием в любви битцевскому маньяку Александру Пичушкину. Соответствующую фотографию во вторник, 20 мая, опубликовал Telegram-канал Shot.

— Сашенька Пичушкин, я тебя люблю, — говорится в тексте записки.

17 мая в Бердянске нашли тело семилетней девочки с травмами в височной области. Около нее была найдена записка со словами любви в адрес Пичушкина. По подозрению в убийстве задержали 14-летнюю школьницу — она признала вину и заявила о еще нескольких жертвах.

Подросток в ходе допроса признался, что встретил незнакомую девочку на улице, и предложил прогуляться. В сумке у семиклассницы находился молоток. Уже по пути в сторону леса школьница ударила ребенка инструментом три раза. Подробности жуткой расправы — в материале «Вечерней Москвы».

Кроме того, «ВМ» обсудила со специалистом, почему у ребенка может возникнуть желание убивать и о каких отклонениях в психике это может свидетельствовать.