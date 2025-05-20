Появилось фото записки, оставленной фанаткой Пичушкина на месте убийства ребенка

17 мая в Бердянске нашли тело семилетней девочки с травмами в височной области. Около нее была найдена записка со словами любви в адрес Пичушкина. По подозрению в убийстве задержали 14-летнюю школьницу — она признала вину и заявила о еще нескольких жертвах.