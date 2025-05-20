Обвиняемого в педофилии блогера Поднебесного освободили из СИЗО

Ранее KP.RU сообщил, что сам Поднебесный обвинения в педофилии отрицает, однако по социальным сетям активно разлетались видео, где он тесно общается с несовершеннолетней девушкой. Блогер утверждал, что смысл видео извратили, а сама 15-летняя школьница якобы добровольно согласилась с ним прогуляться и показать виды Петербурга. При этом он был уверен, что девушке уже за 20.