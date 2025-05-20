Обвиняемого в педофилии блогера Поднебесного освободили из СИЗО

Блогер Алексей Поднебесный, которого обвиняют в педофилии, был отпущен из следственного изолятора согласно постановлению Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга. Судья изменил меру пресечения в отношении Поднебесного с содержания под стражей на запрет определённых действий.
«Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга в рамках рассмотрения уголовного дела в отношении Алексея Поднебесного, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 134 УК РФ (2 эпизода), ч.1 ст. 135 УК РФ (2 эпизода), изменил фигуранту меру пресечения со стражи на запрет определённых действий», — заявили в объединённой пресс-службе судов города.
Уточняется, что Поднебесного освободили из-под стражи в зале суда, после чего он был волен вернуться домой. Ему запрещено пользоваться интернетом, выходить на связь с другими фигурантами его уголовного дела, посещать массовые мероприятия и как-либо комментировать СМИ детали его дела.
Ранее KP.RU сообщил, что сам Поднебесный обвинения в педофилии отрицает, однако по социальным сетям активно разлетались видео, где он тесно общается с несовершеннолетней девушкой. Блогер утверждал, что смысл видео извратили, а сама 15-летняя школьница якобы добровольно согласилась с ним прогуляться и показать виды Петербурга. При этом он был уверен, что девушке уже за 20.