В Крыму введут режим угрозы ЧС

Заморозки нанесли значительный ущерб садам Крыма, особенно ранним сортам черешни, слив и персиков, с потерей до 20% урожая по этим культурам. Несмотря на потери, власти уверяют, что дефицита фруктов на полуострове не ожидается благодаря поставкам из других регионов и компенсации за счет поздних сортов. Окончательная оценка ущерба будет завершена к июню, после чего станет ясно, потребуется ли введение полноценного режима ЧС.