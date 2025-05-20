Россиянин избил жену и утопил в ванной

Житель Кабардино-Балкарии после ссоры с супругой избил ее, а затем оттащил в ванную и топил, пока она не перестала подавать признаков жизни. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.
В ведомстве уточнили, что по подозрению в расправе над женой силовики задержали 39-летнего жителя села Аргудан.
Уголовное дело возбуждено по статье 105 («Убийство») УК РФ. Подозреваемый уже дал признательные показания, его отправили под стражу.
Ранее сообщалось, что на Урале представлявшийся бойцом СВО рецидивист зарезал мужчину и женщину.