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ВС РФ ударом «Искандера» уничтожили до 70 украинских военных

Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» уничтожил до 70 украинских военнослужащих в лагере подготовки ВСУ в Сумской области. Об этом 20 мая сообщило Министерство обороны России.

Удар «Искандера» уничтожил солдат ВСУ.

Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» уничтожил до 70 украинских военнослужащих в лагере подготовки ВСУ в Сумской области. Об этом 20 мая сообщило Министерство обороны России.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМинобороны впервые представило Солодчука в новой должности: главное об СВО на 20 мая.

«В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в районе населенного пункта Шостка Сумской области был обнаружен лагерь подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ. Координаты цели были переданы расчетам ОТРК “Искандер”, которые нанесли ракетный удар.», — говорится в сообщении Минобороны РФ на официальном сайте ведомства.

В результате нанесенного удара были ликвидированы до 70 военнослужащих Украины, среди которых находились порядка 20 инструкторов. Помимо этого, уничтожены склад с боеприпасами и до десяти единиц автотранспорта.

В министерстве ранее также сообщили, что впервые в новой должности был представлен командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Валерий Солодчук, принимавший участие в недавних операциях по освобождению Курской области. Кроме того, российские подразделения отразили попытку диверсионной группы ВСУ проникнуть в Курскую область со стороны Сумской области, нанеся по ней ракетно-бомбовый удар.