ВС РФ ударом «Искандера» уничтожили до 70 украинских военных

В министерстве ранее также сообщили, что впервые в новой должности был представлен командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Валерий Солодчук, принимавший участие в недавних операциях по освобождению Курской области. Кроме того, российские подразделения отразили попытку диверсионной группы ВСУ проникнуть в Курскую область со стороны Сумской области, нанеся по ней ракетно-бомбовый удар.