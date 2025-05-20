По факту травмирования женщины в Уфе повторно возбудили уголовное дело

Жительница Башкирии обратилась в ВКонтакте в приёмную председателя СК России Александра Бастрыкина. Она выразила несогласие с ходом установления обстоятельств ее травмирования.
В январе текущего года в городе Уфе при следовании от остановочного павильона заявительница поскользнулась на льду и упала, получив перелом позвоночника. Пострадавшей потребовались госпитализация и длительное лечение. До настоящего времени сотрудники обслуживающих организаций, не обеспечившие очистку тротуара от наледи и безопасность перемещения граждан, к ответственности не привлечены.
Ранее ситуация освещалась в СМИ и ставилась на контроль в центральном аппарате ведомства. В СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждалось уголовное дело, однако, потом было отменено.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание и.о. руководителя СУ СК России по РБ повторно возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.