По факту травмирования женщины в Уфе повторно возбудили уголовное дело

В январе текущего года в городе Уфе при следовании от остановочного павильона заявительница поскользнулась на льду и упала, получив перелом позвоночника. Пострадавшей потребовались госпитализация и длительное лечение. До настоящего времени сотрудники обслуживающих организаций, не обеспечившие очистку тротуара от наледи и безопасность перемещения граждан, к ответственности не привлечены.