Shot: Желтая «Ламборгини» взорвалась в Подмосковье

В Московской области на автодороге желтый автомобиль марки Lamborgini на большой скорости столкнулся с отбойником, загорелся, а затем взорвался. Об этом во вторник, 20 мая, сообщил Shot.
— Авария произошла на платной трассе в районе Одинцово. Информации о пострадавших не поступало, — передает Telegram-канал.
3 апреля автомобиль «Лада» столкнулась с грузовой «газелью», после чего легковая машина загорелась и взорвалась. Взрывная волна и разлетевшиеся обломки машины полетели в сторону сотрудников ГАИ и скопившихся у места аварии водителей, но никто из них не пострадал. Двое человек, находившихся внутри легковушки, скончались на месте.
22 апреля на трассе М-11 в Тверской области два грузовика и легковой автомобиль загорелись после столкновения. В результате аварии пострадали два человека.