Shot: Желтая «Ламборгини» взорвалась в Подмосковье

3 апреля автомобиль «Лада» столкнулась с грузовой «газелью», после чего легковая машина загорелась и взорвалась. Взрывная волна и разлетевшиеся обломки машины полетели в сторону сотрудников ГАИ и скопившихся у места аварии водителей, но никто из них не пострадал. Двое человек, находившихся внутри легковушки, скончались на месте.