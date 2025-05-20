Жителя Архангельской области обвиняют в госизмене в пользу Украины

В отношении жителя Архангельской области возбудили уголовное дело. Его подозревают в госизмене и сотрудничестве с украинскими властями. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ по Архангельской области.
«РУ ФСБ России по Архангельской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя Архангельской области 1983 года рождения, подозреваемого в госизмене и сотрудничестве с Главным управлением разведки Минобороны Украины», — говорится в сообщении.
Отмечается, что подозреваемый действовал по инструкции украинских кураторов, с которыми его познакомил родной брат. В 2023 году он собирал и отправлял сведения о расположении российских систем ПВО в регионе. Эта информация могла быть использована в интересах Украины.
Ранее KP.RU сообщил, что в апреле 2025 года в Москве суд арестовал россиянина по делу о госизмене. Подробности дела и разбирательства не сообщаются, все документы засекречены.