«Ламборгини» взорвалась на трассе в Подмосковье. Видео

Желтая «Ламборгини» взорвалась на большой скорости после столкновения с отбойником (архивное фото).
Желтый спорткар «Ламборгини» взорвался на платной трассе в районе Одинцово (Московская область). По данным telegram-каналов, инцидент произошел после того, как автомобиль на высокой скорости врезался в дорожный отбойник.
«Спорткар на большой скорости влетел в отбойник, загорелся, а спустя некоторое время — рванул», — сообщает telegram-канал Shot. Информации о пострадавших в результате происшествия пока нет.
Ранее в Москве произошло ДТП в Лефортовском тоннеле с участием двух автомобилей, в результате которого одна из машин опрокинулась. Движение по тоннелю было затруднено. Информация о пострадавших не поступало.