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«Ламборгини» взорвалась на трассе в Подмосковье. Видео

Желтый спорткар «Ламборгини» взорвался на платной трассе в районе Одинцово (Московская область). По данным telegram-каналов, инцидент произошел после того, как автомобиль на высокой скорости врезался в дорожный отбойник.

Желтая «Ламборгини» взорвалась на большой скорости после столкновения с отбойником (архивное фото).

Желтый спорткар «Ламборгини» взорвался на платной трассе в районе Одинцово (Московская область). По данным telegram-каналов, инцидент произошел после того, как автомобиль на высокой скорости врезался в дорожный отбойник.

«Спорткар на большой скорости влетел в отбойник, загорелся, а спустя некоторое время — рванул», — сообщает telegram-канал Shot. Информации о пострадавших в результате происшествия пока нет.

Ранее в Москве произошло ДТП в Лефортовском тоннеле с участием двух автомобилей, в результате которого одна из машин опрокинулась. Движение по тоннелю было затруднено. Информация о пострадавших не поступало.