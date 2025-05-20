12 наркодилеров получили сроки до 18 лет в Самаре

Преступная группа из одного гражданина России и 11 иностранцев организовала интернет-торговлю наркотиками и «наварила» на ней свыше 20 млн рублей.
Кировский районный суд Самары вынес приговор участникам крупного наркопреступного сообщества. 12 человек, 11 из которых являлись иностранными гражданами, признаны виновными в организации преступного сообщества, сбыте наркотиков и отмывании денег.
Как установил суд, в сентябре 2021 года обвиняемые создали организованную группу для продажи наркотиков в Москве, Подмосковье и Самарской области. Они использовали сложную схему: одни контролировали объемы поставок и отправляли посылки через транспортные компании, другие организовывали тайники с наркотиками, координаты которых передавали онлайн-дилерам, и так далее.
Организатор группы открыл подконтрольные ему счета в банках, куда поступали платежи от покупателей. Часть средств (более 20 млн рублей) переводилась за границу. В августе 2022 года правоохранители пресекли деятельность группы, изъяв 3,7 кг запрещенных веществ. Суд назначил наказания от 10,5 до 18 лет колонии. Самый строгий приговор получил организатор, дополнительно осужденный за отмывание преступных доходов в особо крупном размере.
Сегодня Кировский районный суд города Самары подвел черту в этом громком деле, однако ещё возможны апелляции.
—-
Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!