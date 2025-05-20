12 наркодилеров получили сроки до 18 лет в Самаре

Как установил суд, в сентябре 2021 года обвиняемые создали организованную группу для продажи наркотиков в Москве, Подмосковье и Самарской области. Они использовали сложную схему: одни контролировали объемы поставок и отправляли посылки через транспортные компании, другие организовывали тайники с наркотиками, координаты которых передавали онлайн-дилерам, и так далее.