Россиянам рассказали о смене тактики телефонными мошенниками

Мошенники изменили тактику взаимодействия с потенциальными жертвами: теперь злоумышленники заставлять жертву самостоятельно звонить им. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
Для этого, сообщили в ведомстве, аферисты имитируют взлом аккаунта.
«Сегодня мошенники чаще всего не звонят первыми, они заставляют жертву позвонить самостоятельно, что значительно снижает бдительность», — пояснили в киберполиции.
В МВД отметили, что в такие моменты человек уверен, что если он сам вышел на контакт, то все безопасности, однако это ловушка.
«Все начинается с имитации взлома важного аккаунта и тревожного SMS или сообщения в мессенджере. Гражданин звонит и попадает на “специалиста”, который подтверждает тревогу и заявляет, что данные “пытаются украсть и их нужно защитить”, — заявили в МВД.
Цель мошенников — получить полный контроль над аккаунтами человека и его деньгами, заключили в ведомстве.
Ранее пресс-служба одного из крупных банков сообщила, что телефонные мошенники стали толкать россиян совершать грабежи. По информации организации, если аферисты понимают, что они забрали все возможные средства, то они стремятся убедить напасть на микрофинансовые организации.