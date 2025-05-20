В Подмосковье влетел в отбойник и загорелся спорткар Lamborghini

ДТП с участием спорткара Lamborghini произошло в Подмосковье, сообщает Telegram-канал Mash,
«“Ламборгини” на большой скорости влетел в отбойник и загорелся в Подмосковье. … Все произошло под Одинцово, на платной дороге в сторону Москвы», — говорится в публикации.
Сообщается о возгорании капота и последовавшем за ним взрыве аккумулятора.
По предварительным данным, сгоревший спорткар — это Lamborghini Huracán, который стоит около 20 млн рублей.
Ранее стало известно, что в Новосибирске взорвалась легковушка, проезжавшая мимо одного из домов.