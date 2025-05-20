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МВД: мошенники стали чаще заставлять жертву позвонить им самостоятельно

Мошенники, имитируя взлом важного аккаунта, стали чаще заставлять жертву позвонить им самостоятельно.

Источник: Kev Costello/CC0

Об этом предупреждает УБК МВД России.

«Сегодня мошенники чаще всего не звонят первыми, они заставляют жертву позвонить самостоятельно. Это значительно снижает бдительность: человек уверен, что сам вышел на контакт, и значит, всё безопасно. Но это ловушка», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В МВД рассказали, что мошенническая схема начинается с имитации взлома важного аккаунта и сообщения, например, о подозрительной авторизации на «Госуслугах». В уведомлении также призывают пользователя позвонить в якобы службу поддержки.

Пользователь звонит и попадает на «специалиста», который подтверждает тревогу, предупреждает, что данные «пытаются украсть», и предлагает «защитить» их.

«Всё это часть сложной многоступенчатой схемы, нацеленной на полный контроль над аккаунтами и деньгами жертвы», — заключили в ведомстве.

Ранее заместитель директора Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ Генрих Девяткин предупредил россиян о двух наиболее распространённых мошеннических схемах, связанных с туризмом.