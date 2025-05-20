МВД: мошенники стали чаще заставлять жертву позвонить им самостоятельно

«Сегодня мошенники чаще всего не звонят первыми, они заставляют жертву позвонить самостоятельно. Это значительно снижает бдительность: человек уверен, что сам вышел на контакт, и значит, всё безопасно. Но это ловушка», — говорится в Telegram-канале ведомства.