ВВС США увидели угрозу в модернизации Россией ядерного оружия

ВВС США заявили, что модернизация Россией ядерного и гиперзвукового оружия угрожает Штатам.
Военно-воздушные силы США выразили обеспокоенность активной модернизацией Россией ядерного арсенала, гиперзвукового оружия и космических технологий, которые, по их мнению, представляют угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов. Об этом говорится в заявлении руководства ВВС.
«Россия продолжает уделять усиленное внимание модернизации и разработке стратегического и оперативно-тактического ядерного оружия, которое позволит ей держать под угрозой территорию США, особенно с помощью гиперзвукового и другого оружия следующего поколения», — говорится в документе, представленном в комитет по вооруженным службам Сената США. Трансляция велась на официальном сайте.
Кроме того, в заявлении отмечается, что Россия якобы разрабатывает и развертывает системы противодействия в космосе, включая наземные, воздушные и орбитальные противоспутниковые систем. Также в их список входит лазерное оружие, средства радиоэлектронной борьбы и кибертехнологии.
Ранее сообщалось, что США выдвинули России угрозу, связанную с ядерным оружием. По словам представителя администрации Белого дома, Вашингтон готов предпринять дополнительные меры по усилению своей ядерной готовности, если Москва продолжит игнорировать обязательства по ДСНВ и откажется от взаимодействия. Россия отозвала ратификацию ДВЗЯИ 2 ноября 2024 года. Решение подписал российский президент.