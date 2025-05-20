ВВС США увидели угрозу в модернизации Россией ядерного оружия

«Россия продолжает уделять усиленное внимание модернизации и разработке стратегического и оперативно-тактического ядерного оружия, которое позволит ей держать под угрозой территорию США, особенно с помощью гиперзвукового и другого оружия следующего поколения», — говорится в документе, представленном в комитет по вооруженным службам Сената США. Трансляция велась на официальном сайте.