Cтали известны подробности взрыва McLaren в Подмосковье

Ранее URA.RU писало, что в Одинцовском районе Московской области на платной трассе 20 мая произошло ДТП с участием желтого спорткара. По данным telegram-каналов, водитель не справился с управлением, из-за чего автомобиль на высокой скорости дважды врезался в дорожный отбойник, после чего загорелся и вскоре взорвался.